Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tüm risk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen askerleri karşılama töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye, tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Dünya barışına katkıda Türkiye seçkin yerini korumuştur. TSK bünyesinde 2002'den beri yaklaşık 20 bin silah arkadaşımız görev yapmıştır. Mehmetçik tarihi başarılar göstermiş, Afgan halkının gönlünü de kazanmıştır.

Çalışkanlığınız, disiplininiz ve fedakarlığınız ile çevreye daima örnek teşkil ettiniz, asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz.

Vatandaşlarımız 48 saatten kısa sürede tahliye edildi. Tahliyelerin kısa sürede yapılması TSK'nın gücünü bir kez daha göstermiştir.