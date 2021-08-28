Okulların temizliği için 6 bin işçi alınacak

İstanbul
Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından İstanbul'a 6 bin kişilik kontenjan verildiğini bildirdi. 9 ay süreli uygulanacak program kapsamında temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 6 bin kişilik kontenjan, okul sayıları, ikili eğitim durumları, pansiyon sayıları, demografik yapı gibi hususlar göz önünde bulundurularak ilçelere dağıtıldı. Katılımcı başvuruları, 27-31 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. TYP, 6 Eylül'de başlayacak ve 31 Mayıs'ta sona erecek. Vali Ali Yerlikaya
, "Milli Eğitim Bakanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum hayırlı olsun" dedi.