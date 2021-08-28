Rüzgarın yönü değişecek!

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile birlikte ilçede çeşitli temaslarda bulunan Başkan Sürekli; "Sorunları çözülmüş, yerelde de kalkınan bir İzmir için hedef 2024… Hizmetsizlik bir kader değildir, seçim meselesidir. Hizmet etme niyetsizliği, liyakatsiz kadrolar meselesidir. Hemşerilerimizin seçimlerine saygımız sonsuz. Ancak; 2024'te rüzgârın yönü değişecek. Bunu görüyoruz. Onların gözünde, sözünde görüyoruz. O tarih geldiğinde İzmir hak ettiği yerel hizmete kavuşmuş olacak" diye konuştu.

İLÇE TEŞKİLATI İLE BİR ARAYA GELDİ

Urla ilçe teşkilatıyla da bir araya gelen Başkan Sürekli, 2023 ve 2024'ün önemine dikkat çekerek, "Gönül Seferberliği kapsamında İzmir farkını hep birlikte ortaya koyduk. Ara vermek yok, içtenlikle ve çözüm odaklı bir yaklaşımla vatandaşlarımıza dokunmaya, onları dinlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

URLALILARIN ARKASINDAYIZ

Her gittiği ilçede olduğu gibi Urla'da da vefa ve taziye ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Sürekli; şehit ailelerinin de evlerine konuk oldu. Sürekli ayrıca; Urla Bosna Sancak Karadağ Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri ile bir araya gelirken, Zeytinalanı esnafı ve vatandaşlarla da sohbet etti. Kent genelindeki alt yapı eksikliğini belirten Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü; "CHP'li Belediyeler, İzmir'in kent içi ulaşım, trafik, alt yapı yenileme, koku gibi sorunlarının çözümünü yıllardır öteliyor. Kronik hale gelen bu sorunlar, İzmir'in ve ilçelerinin gelişmesindeki en büyük engeller. Kokan bir kent, kirli bir deniz, balık istifi bir trafiğin olduğu yerde makyajla çözüm üretemezsiniz. Urla; tarihi, doğası, tarımsal ve kültürel zenginlikleri muazzam bir ilçemiz. Hükümetimizin Urla'ya yatırımları devam ediyor. Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya müjdesini verdi. Marina ve balıkçı barınağı projelerinin ihalesinde son aşamaya gelindi. Biz Urlalıların yanındayız."

HIZ KESMEYİN

CHP'li Belediyelerin kötü bir sınav verdiğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ayırt etmeksizin herkesin yerel ve genel sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini söyleyerek şu mesajları verdi; "İzmir, içler acısı bir halde. Bu sadece bizim değil, vatandaşlarımızın da görüşü. Temel yerel sorunların cenderesinde sıkışıp kalmış İzmir'in bu hizmetsizliği kader değil. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Gönül Seferberliği, karınca modeli, eş zamanlı ziyaret çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Hız kesmeden sahada olmaya devam. Bu büyük fedakârlık gerektiriyor. Ama unutmayalım ki, millete hizmet bizim düsturumuz. Bizim davamızın şahsi bir boyutu yok. Bizim davamız, Büyük Türkiye davası. Dolayısıyla 'Büyüyen İzmir', 'Büyüyen Urla' davası. İzmir'in AK Kadroları bu bilinçle yol alıyor biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, yolumuz açık olsun."