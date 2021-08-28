Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan ve firar eden ihraç 2.Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak Çukurambar’da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan ve firar eden ihraç 2.Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak Çukurambar'da yakalandı.
AYRINTILAR GELECEK...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ankara’da firari emniyet müdürü yakalandı