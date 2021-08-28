Son dakika haberi: Ankara’da firari emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan ve firar eden ihraç 2.Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak Çukurambar'da yakalandı.

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