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Giriş Tarihi: 28.8.2021 12:45 Son Güncelleme: 28.8.2021 12:47

Son dakika haberi: Ankara’da firari emniyet müdürü yakalandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika haberi: Ankara’da firari emniyet müdürü yakalandı

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan ve firar eden ihraç 2.Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak Çukurambar’da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsi tedbiri uygulanan ve firar eden ihraç 2.Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çıtak Çukurambar'da yakalandı.

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Son dakika haberi: Ankara’da firari emniyet müdürü yakalandı
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