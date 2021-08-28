Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Karadağ’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ ziyaretinde Cumhurbaşkanı Cukonoviz ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi falan dinlemeyeeğim ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukonoviz'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviz'in açıklamaları:

İkili ilişkilerden memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum.