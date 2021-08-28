Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika uyarısı: Bu 10 şehirden birindeyseniz...

10 İLİ AÇIKLADI

Bakan Koca, "BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli." dedi.