Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; bazı Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...