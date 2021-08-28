Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; bazı Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLA 8 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.
Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu; Çanakkale ve Bursa'nın doğu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık; İzmir'in iç kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, İskenderun Körfezi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı az bulutlu
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık