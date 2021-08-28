Son dakika: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu teslim oldu

Son dakika haberleri: Terörle mücadele hem karada hem de havada etkin bir şekilde devam ederken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da ikna çalışmaları yürütülüyor. Yürütülen ikna çalışması sonucunda 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı bilgisi edinildi.

Açıklama şu şekilde;

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;

EVLAT NÖBETİNDEKİ BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, Evlat Nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUPLARININ SAYISI 136'YA YÜKSELDİ

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136'ya yükselirken, evlat Nöbetinde 31'inci buluşma gerçekleşiyor."

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ANNELER ÇÖKERTECEK"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlat Nöbeti'nde bir güzel haber daha: 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta, Evlat Nöbeti'ndeki aile evladına kavuşuyor... PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!" ifadelerini kullandı.