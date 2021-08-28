Tahliyeler tamamlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin Afganistan
'dan tahliyesinin tamamlandığını söyledi. Saraybosna
'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından törenle karşılandı. Erdoğan, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:
Bu ziyaretimiz, yıl içindeki üçüncü görüşmemizi teşkil ediyor. Türkiye ile Bosna Hersek arasında belirlenen bir hedef var, o da ikili ticaret hacmimizi 1 milyar euro'ya çıkarmak. Bunun için de çok kararlı bir çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor.
Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü siyasi birliği ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır.
(Kâbil'deki terör saldırısı) Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Demek ki dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin, girdikleri yerlerden çıkarken çok daha hassas, çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı.
Şu anda Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye olarak şu an itibarıyla sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda teknik elemanlar olarak belli sayıda, az sayıda elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan bütün bu ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.
20 yıldır altyapısı ve üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu ve bunlar şu ana kadar da devam etti.
Şu anda NATO
ne yapacak, biz de bir NATO üyesiyiz, şu anda o noktada tabii görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların da planlamalarını yapacağız ama bütün mesele bir sorumluluk alanımızdaki adımları attık ve bu gece itibarıyla da oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz.
Artık oralarda bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece bir teknik heyet orada, az sayıda 20-30 kişilik, onlar kalacak. Bunun dışında kimse kalmayacak. Bu şekilde de oradan ayrılmış oluyoruz.
TÜRKİYE VE ERDOĞAN İSTİKRAR UNSURU
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç
, "Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur. Batı Balkanlar'da istikrar sağlama politikası izlemektedir" dedi. Sırp üye Milorad Dodik
de "Afganistan, yabancıların bir ülkede düzeni sağlayabileceğinin en iyi örneğidir. Erdoğan ile işbirliğimize, Bosna Hersek hakkında çökmüş ideallere sahip taraflarla yapılacak işbirliğinden daha çok güveniyoruz" ifadesini kullandı.
ALİYA İZZETBEGOVİÇ VAKFI'NI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan
, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya- İzzetbegoviç tarafından karşılandı. Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti. Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve "anı evi" olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.