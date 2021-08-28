THY uçağında doğum! Tahliye uçuşunda bir Afgan kız çocuğu dünyaya geldi





Türk Hava Yolları kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum Türkiye saati ile 04:00 civarında ve Kuveyt hava sahası üzerinde gerçekleşti.