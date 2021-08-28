Tunceli Valiliği’nden yangına ilişkin açıklama

Valilik açıklamasında, "Basında ve kamuoyunda bazı çevrelerce Tunceli ilimiz Hozat ve Ovacık ilçelerimiz sınırları içerisinde çıkan örtü yangınlarına müdahale edilmediği, uzun zamandır yangının devam ettiği şeklinde asılsız paylaşımlar yapılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır.

1. 26 Ağustos tarihinde çıkan Ovacık-Hozat arası Buzlutepe örtü yangını, dün (27 Ağustos) itibariyle tamamen söndürülmüştür.

2. Yine 26 Ağustosta başlayan Hozat Tanzi Deresi üzeri (batı tarafı ) bağımsız münferit alanda çıkan yangın, 27 Ağustos tarihinde tamamen söndürülmüştür.