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Giriş Tarihi: 28.8.2021 20:51

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

DHA
Tunceli’de terör örgütü PKK’ya ait 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında, içinde silah ve mühimmatları bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelin katılımıyla düzenlenen 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor.

2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi'nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, 2 sığınak da içindeki malzemelerle imha edildi.

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Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi
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