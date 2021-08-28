Tunceli’de terör örgütü PKK’ya ait 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelin katılımıyla düzenlenen 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor.

2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi'nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.