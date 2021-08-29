15 Temmuz gazisi komutan Tunceli’de görev yapacak

FETÖ'NÜN 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi sırasında Ankara
'da karargâh binasında sabaha kadar çatışan ve omzundan yaralanıp gazi olan Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli
Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı. Darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerce Jandarma Genel Komutanlığı
binasında omzundan vurularak gazi olan Tuğgeneral Alkan ve arkadaşları, sabaha kadar çatışarak karargâh binasını FETÖ'cülerin eline geçmekten kurtarmıştı. Hain darbe girişiminin yaşandığı tarihte albay rütbesinde olan Alkan daha sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Alkan, son üç yıldan beri Türkiye
'nin Moskova
Büyükelçiliği'nde İçişleri Bakanlığı Askeri Müşaviri olarak görev yapıyordu.