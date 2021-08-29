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Giriş Tarihi: 29.8.2021

15 Temmuz gazisi komutan Tunceli’de görev yapacak

Özgür CEBE Özgür CEBE
15 Temmuz gazisi komutan Tunceli’de görev yapacak
FETÖ'NÜN 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi sırasında Ankara'da karargâh binasında sabaha kadar çatışan ve omzundan yaralanıp gazi olan Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı. Darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerce Jandarma Genel Komutanlığı binasında omzundan vurularak gazi olan Tuğgeneral Alkan ve arkadaşları, sabaha kadar çatışarak karargâh binasını FETÖ'cülerin eline geçmekten kurtarmıştı. Hain darbe girişiminin yaşandığı tarihte albay rütbesinde olan Alkan daha sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Alkan, son üç yıldan beri Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde İçişleri Bakanlığı Askeri Müşaviri olarak görev yapıyordu.
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15 Temmuz gazisi komutan Tunceli’de görev yapacak
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