Bakan Akar’dan 30 Ağustos mesajı

Bakan Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Asil milletimizin ve kahraman ordumuzun tüm zorluklara rağmen destansı bir mücadele vererek kazanmış olduğu 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. İstiklal ve istikbalimize kastedenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve asil milletimizin inanç, irade ve kararlılığıyla 19 Mayısta 1919'da başlayan Milli Mücadelemiz, 30 Ağustos 1922'de zafere ulaşmıştır. Kazanılan bu büyük zafer, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Eşsiz bir mücadele vererek bağımsız yaşama azmini tüm dünyaya gösteren kahraman milletimizin bağrından çıkan şanlı ordumuz dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak için karada, denizde ve havada faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri; bir taraftan yurt içi ve sınır ötesinde FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken diğer taraftan da Kıbrıs dâhil, mavi vatanımızda ve semalarımızda asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta; dost ve kardeş ülkelerin haklı davasını desteklemektedir."

Bakan Akar, binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca her türlü zorluğu ve engeli, birlik, beraberlik içerisinde aşan, her türlü musibetten alnının akıyla çıkmayı başaran asil milletin, doğal afetlerden kaynaklı sıkıntıları da yine bu birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz, tüm imkânlarıyla bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi için ilk andan itibaren milletimizin yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakâr mensupları da bu süreçte kendisine verilen her türlü görevi yerine getirme gayretindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 30 Ağustos ve 'Türk Silahlı Kuvvetleri Günü' vesilesiyle terfi eden tüm personelimizi üstün gayretlerinden dolayı kutluyor, kendilerine yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyorum. Emekliye ayrılan mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor; aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten duygularla bir kez daha kutluyorum."