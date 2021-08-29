Balkanlar’da tarihten gelen mesuliyetimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün resmi temaslarda bulunmak üzere Karadağ
'ın başkenti Podgoritsa
'ya gitti. Erdoğan, Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç
ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye
ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkilerinin, Sultan 2. Abdülhamid ile Kral Nikola
arasındaki dostluğa dayanan bir geçmişi olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi:
Dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde Karadağ ile işbirliğini daha da artırdık. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık hedef koyduk. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında. TİKA, Karadağ'da toplam değeri 20 milyon euroyu aşan 399 proje gerçekleştirdi. Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verildi. Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 450'yi aştı.
Balkanlar'ın ve Avrupa
'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek. Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını, bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik
kurumları ile bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın AB'ye üye olmasının bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
(Türkiye'nin Balkan
ülkelerinde izlediği politika, bölge ülkelerinin güvenini artırdı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik
"Batı'dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz" dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?) Bu, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki sorumluluğunun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye tarihten gelen bir mesuliyetin içinde. Bunun için yoğun şekilde Balkan ülkelerine ziyaretleri devam ettirdik. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu kadar güzel bir yeri, bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti.
Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Karadağ'da Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile Başbakan Zdravko Krivokapiç'i ayrı ayrı kabul etti. Devlet Konuk Evi "Villa Gorica"daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
NATO VE AB BÖLGE ÜLKELERİNE KAPILARINI AÇMALI
Karadağ Cumhurbaşkanı Cjukanovic konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'de 150 binin üzerinde Karadağlı yaşıyor. Bu insanlar iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Bölgemizin bir parçası olan Türkiye, Batı Balkanlar'da istikrar eksikliğinin ve bu eksikliği gidermemizin ne kadar önem arz ettiğinin farkındadır. Bu nedenle NATO ve AB'nin bölge ülkelerine kapılarını açmaları gerektiğini savunmaktadır."
CUKANOVİÇ BASKETBOL, BEN FUTBOL OYNADIM
Cumhurbaşkanı Cukanoviç iyi bir basketbolcu. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül'de İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgoritsa'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur.
KRAL NİKOLA MÜZESİ'Nİ GEZDİ
BAŞKAN Erdoğan'a Karadağ gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in eşi Lidija Cukanoviç ile birlikte Kral Nikola Müzesi'ne ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, Karadağ'ın siyasi, askeri ve kültürel tarihine ilişkin eşyaların sergilendiği müzeyi Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in eşi Lidija Cukanoviç ile birlikte gezdi. Emine Erdoğan daha sonra ziyaretçi defterini imzaladı.