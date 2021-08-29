Başkan Erdoğan, Selçuk Bayraktar ile anısını anlattı! Bayraktar’dan Türkiye’nin geleceği için büyük fedakarlık

Bugün Türk savunma sanayii için tarihi bir gün oldu. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen Akıncı TİHA, bugün törenle TSK'ya teslim edildi. Törende konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir. 10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor." dedi.
"İLK 3 ÜLKE ARASINA GİRMİŞ OLMAMIZ YETMEZ"
Bu başarının yetmeyeceğini de vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN, SELÇUK BAYRAKTAR'IN BAŞARISINI BU SÖZLERLE ANLATTI
Başkan Erdoğan, konuşmasında Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın başarılarına ve fedakarlığına da dikkat çekti.
"AKINCI İÇİN FABRİKADA ÇALIŞIYORUM"
Erdoğan, "Önünüzdeki genç arkadaş Selçuk... Hafta sonları İstanbul'a geldiğimde kendisini arardım. Aldığım cevap 'AKINCI için fabrikada çalışıyorum.' Gece saat 12-1 fabrikada çalışıyor, 'Durmak yok yola devam diyor' Abi kardeş ailece fabrikada bu çalışmalarını sürdürdüler. Sonunda şu eserlere hamdolsun kavuştuk." dedi.
"RABBİM SİZE GÜÇ VERSİN, KUVVET VERSİN"
Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Rabbim size güç versin, kuvvet versin hep muvaffak etsin. Bu duygularla bir kez daha AKINCI TİHA'nın geliştirilmesinde emeği olan herkesin, Bayraktar ailesini, Baykar ekibini, bakanlıklarımızı savunma sanayii başkanlığımızı, milli istihbarat teşkilatımızı, türk silahlı kuvvetlerimizi şahsım milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.