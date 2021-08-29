Başkan Erdoğan, Selçuk Bayraktar’la arasında geçen diyaloğu anlattı! Bayraktar’dan Türkiye için büyük fedakarlık

Bugün Türk savunma sanayii için tarihi bir gün oldu. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen Akıncı TİHA, bugün törenle TSK'ya teslim edildi. Törende konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir. 10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor." dedi.