Başkan Erdoğan’dan ’Z Kuşağı’ açıklaması: Bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağım

Son Dakika Haberleri: Tarihi anlar! Başkan Erdoğan Akıncı TİHA teslim töreninde ilk imzayı attı | Video

"Z KUŞAĞI İŞTE BURADA"

Açıklamalarının devamında 'Z Kuşağı' vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren azimle cesaretle, gayretle çalışarak başaran gençlerle bunu inşa edeceğiz. Diyorlar ya 'Z' Kuşağı işte bu da 'Z' kuşağı. Sağda solda aramaya gerek yok burada. Bizimde görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, geliştirdiğiniz her projede, girişimde biz yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz." ifadelerine yer verdi.