Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren o anne SABAH’a konuştu! HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösterdim

NEDEN TEPKİ VERİDĞİNİ SABAH'A ANLATTI

İlkokul birinci sınıfa başlayacak olan torununa okul malzemeleri almak için tarihi Aras Han'a gittiklerini belirten Münevver Arıcı; "Ben kızım ve torunlarımla alış verişe gelmiştim. Hanın üç ara koridoru var. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Bir ve ikinci koridorlardan polis çıkmamıza izin vermedi. 3. koridordan çıkmak istedik. O sırada Kılıçdaroğlu geliyordu. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve nasılsınız dedi. Kızım iyiyiz teşekkür ederiz dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben " Çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı" dedi.

HDP İLE İTİTFAK YAPTIĞI ÇİNİ TEPKİ GÖSTERDİM

Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile örtülü ittifak yaptığı için tepki gösterdiğini belirten Münevver Arıcı; "Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Ben iyi televizyon izlerim. Haberlerde gördüm. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Biranda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve "Çocuğuma dokunma hadi yürü yürü" diyerek tepki gösterdim" dedi.