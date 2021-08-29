Rizeli müzisyenden Antalyaspor’a tazminat davası

"KARADENİZ BENİM NAMUSUMDUR"



Karadeniz'in her şehrini kendisi için namus gören sanatçı Recebim "Benim şehrimin başka arması yok. Ben kendime Rize'den başlarım. Rize'den başlarım, Trabzon'dan, Giresun'dan, Ordu'dan devam ederim. Samsun'a kadar vesaire, bu benim namus meselemdir. O zaman yalandan mı Karadenizliyim ben" dedi.

"REKABETE DE KİŞİLERE DE SAYGI DUYACAĞIZ"



Severleri ve Rizespor taraftarı adına çok üzgün olduğunu anlatan sanatçı "Şarkı benim Rize'm de çalabilir. Ben tarafım. Benim eserlerim önce Rize'nin tarafıdır. Antalya tabii ki bizim canımız ciğerimizdir. Şehrimizdir, vatanımızın bir toprağıdır. Ama madem bir rekabet içindeyiz rekabete de, kişilere de saygı duyacağız. Ben bütün severlerim ve Rizespor taraftarları adına çok üzüldüm. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuki süreci de dediğim gibi başlatmış bulunuyorum" şeklinde konuştu.