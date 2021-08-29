Rizeli müzisyenden Antalyaspor’a tazminat davası

Kubilay Küçükkmustafa/SABAH
Süper Lig'in ikincisi haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etmişti. Hakem Özgür Yankaya'nın 3 kez beyaz noktayı gösterdiği nefes kesen karşılaşma ev sahibi Antalyaspor'un, 90+10'da gole çevirdiği penaltı vuruşunda 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Hakemin maçı bitiriş düdüğüyle birlikte Antalya stadyumunda Rize tribünlerinde sık duyulan Rizeli sanatçı Recebim' in "sana da güle güle" adlı eseri çalındı. Rizeli sanatçının müziği Rizespor'a karşı kullanılması kamuoyunda dikkat çekti. Maçın ardından telefondan ve sosyal medyadan birçok tepki aldığını dile getiren sanatçı Recebim ise kendi müziğinin çalındığından haberdar olmadığını ve kendi şehrine karşı küçük düşürücü bir olay olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Kendi müziğinin kendi şehrine karşı kullanılışından haberdar olmadığını ve mahkemeye başvurarak hukuki süreci başlattığını dile getiren Rizeli sanatçı Recebim Altınay "Rizeliyiz, Rize'mize aşığız. Biz Rizeliler maneviyatımıza çok değer veririz. Dünyanın her bir yerinde kimliğimizi anlatmaya gerek yok. Sevenlerim tarafından geçen akşam bir haber aldım. Antalya stadyumunda Antalyaspor ile Rizespor'umun maçı vardı. 3-2 skorla yenildik. Fakat Rizeliyi, Rizelinin silahıyla vurmak hiç yakışır kalmadı. Bende doğal olarak çok tepki aldım. 'Abi müziğin çalınıyor haberin yok mu? Recebim senin müziğin Rizespor'a karşı kullanılıyor bu nasıl iş? Neden bir şey yapmıyorsun?' gibi fazlasıyla tepkiler geldi. Ne olmuş diye baktığımda 'Sana da güle güle' adlı eserimi Rizespor'a karşı kullanmışlar. Maalesef böyle şeyler oluyor. Biz bunun altında kalacak mıyız, tabii ki de kalmayacağız. İstanbul dönüşünde bütün hukuki gerekli süreci başlatmış bulunmaktayım. Sonucunu da siz değerli basın mensubu arkadaşlarımla paylaşacağım. Sembolik olarak maddi tazminatı kendime hak görüyor, saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.
"KARADENİZ BENİM NAMUSUMDUR"
Karadeniz'in her şehrini kendisi için namus gören sanatçı Recebim "Benim şehrimin başka arması yok. Ben kendime Rize'den başlarım. Rize'den başlarım, Trabzon'dan, Giresun'dan, Ordu'dan devam ederim. Samsun'a kadar vesaire, bu benim namus meselemdir. O zaman yalandan mı Karadenizliyim ben" dedi.
"REKABETE DE KİŞİLERE DE SAYGI DUYACAĞIZ"
Severleri ve Rizespor taraftarı adına çok üzgün olduğunu anlatan sanatçı "Şarkı benim Rize'm de çalabilir. Ben tarafım. Benim eserlerim önce Rize'nin tarafıdır. Antalya tabii ki bizim canımız ciğerimizdir. Şehrimizdir, vatanımızın bir toprağıdır. Ama madem bir rekabet içindeyiz rekabete de, kişilere de saygı duyacağız. Ben bütün severlerim ve Rizespor taraftarları adına çok üzüldüm. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuki süreci de dediğim gibi başlatmış bulunuyorum" şeklinde konuştu.