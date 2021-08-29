Selçuk Bayraktar: AKINCI’yı askere uğurluyoruz

Milli İHA geliştirme serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Baykar gelirlerinin yüzde 70'İnden fazlasını ihracattan elde ediyor. Bugün AKINCI'yı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Akıncı 6 ton kalkış ağırlığına sahip, 1.5 ton faydalı yük kapasitesi ile stratejik görevlere imza atacak.

AKINCI tümüyle milli tasarım ile görev yapacak bir robot uçak. AKINCI ROKETSAN, TÜBİTAK-SAGE'nin geliştirdiği seyir füzeleri de sahil olmak üzere ülkemiz tarafından geliştirilen tüm yerli silahları kullanabilecek.