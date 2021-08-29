İKNA çalışmaları sonucu 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır
'da HDP İl Başkanlığı
önündeki evlat nöbetinde 32'nci kavuşma gerçekleşti. Teslim olan 4 teröristten birinin oğulları Metin Üstek olduğunu güvenlik güçlerinden haber alan Şırnaklı Emine ve Ömer Üstek çifti sevinç gözyaşları döktü. Emine Üstek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu müjdeli haberi aldıktan sonra sevincimden ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şükürler olsun, şu an dünyanın en mutlu insanıyım. Ya Rabbi, dağa kaçırılan bütün çocukları böyle annelerine kavuştur" dedi.
ANNENİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Teslim olduğu Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü
'nde işlemleri devam eden Metin Üstek daha sonra ailesiyle görüştürüldü. Üstek çifti 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı döktü. Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık geçirdi, 112 Acil Servis
ekiplerince müdahale edildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi. Anne Üstek, Kürtçe ağıt yaktı. Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Üstek ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 32'ye yükseldi.