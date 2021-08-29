Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti

Zafer Treni'ne herkesin bilet almasını isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün Türkiye'nin her yerinden 99 tane gençle, Cumhuriyetimizin 99. yılına ithafen, Ulu Önder Atatürk'ün Dumlupınar'a yolculuk yaptığı zafer yürüyüşünün aynısını yapıyoruz. Dumlupınar'da söylemiş olduğu Cumhuriyeti biz kurduk ve onu yüceltmek ve yükseltmek gençlere aittir sözüyle gençlerimizle beraber bu yolculuğa çıkıyoruz. Zafer Trenimize herkesin bilet almasını istiyoruz. Biz Cumhuriyetim ilelebet devam edeceğini gençlerin bu coşkusundan anlıyoruz.