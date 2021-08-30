Bakan Karaismailoğlu’ndan sel felaketiyle ilgili açıklama: Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havadan, karadan ve denizden karşılanabilecek tüm ihtiyaçlara en kısa sürede yanıt verdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, " Adeta ulusal bir seferberlik ruhuyla, bölgelerimizin yardımına koştuk. Bcu yıl 99'uncu yıl dönümünün kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yad ediyor; tüm şehitlerimize ve gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

AYANCIK'TA ULAŞIM İHTİYAÇLARINA 18 SAATTE ÇÖZÜM İRETİLDİ

Yaşanan Sel felaketlerinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 200 kilometrelik yol kesimlerinde hasarlar oluştuğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, selin hemen ardından başlayan çalışmalarla tüm yol kesimlerindeki hasarları giderdiklerini bildirdi.

Felaketin yaşandığı illerde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, " Sinop'ta; 564 kilometre yol ağımızdaki toplam 70 kilometrelik kesiminde hasar oluştu. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işleri tamamlanarak yollarımız tamamen trafiğe açılmıştır, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ilçemizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz çalışmaları ile dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine, Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yaya geçidine de imkân veren geçişi, 18 saat gibi kısa bir sürede hizmete aldık. Ayrıca, Ayancık Sanayi bölgesinde zarar gören işyerlerinin kalıcı binalar yapılana kadar geçici olarak hizmet vereceği iş yerleri için sanayi içerisinde belirlenen sahadaki çalışmalarını da tamamladık" diye konuştu.

"KASTAMONU'DA AFETİN İZLERİ HIZLA SİLİNİYOR"



Kastamonu'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu: "Kastamonu'da; 553 km uzunluğundaki 10 adet yolun 75 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte 75 kilometre uzunluğundaki yollarda bakım onarım işleri tamamlanarak 10 yolumuz tamamen trafiğe açılmıştır, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Yine, Çatalzeytin -Türkeli ilçelerini bağlayan yolda yıkılan Çatalzeytin köprüsü yerine geçici olarak 2x2 prefabrik menfezler yerleştirilmek suretiyle 18 Ağustos'ta geçici köprü yapılarak trafiğe açılmıştır. Ekiplerimizin üstün gayreti ve büyük bir dayanışma ruhu ile devlet millet el ele sel felaketinin yaşandığı kentlerimizden Kastamonu'da afetin izlerini siliyoruz."

"MİLLETİMİZİN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME VE ONLARIN DUASI BİZİM İÇİN EN KIYMETLİ ÖDÜLDÜR"

Bartın'da yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirerek konuşmasına devam eden Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bartın'da sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 50 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Yaptığımız çalışmalarla tüm hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesiminin tamamı trafiğe açılmıştır. Selden dolayı yıkılan Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa İl yolumuzun 21'nci kilometresindeki Kumluca-2 Köprümüzün yerine de geçici olarak yapılan panel Çelik köprüsü de hizmete alınmıştır. Dayanışmanın ve bir olmanın değerini bir kez daha anladığımız bu zor günlerde Batı Karadeniz'de kardeşliğin öyküsünü yazdık. Milletimizin yüzündeki gülümseme ve onların duası bizim için en kıymetli ödüldür."

Selden zarar gören tüm yolların kalıcı projelerinin planlarını tamamladıklarını ve yapımlarına başladıklarına dikkat çeken Bakan Karismailoğlu, "Hızla hizmete aldığımız geçici köprülerimizin yerine de kalıcı olanlarını 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"BALIKÇILARIMIZIN FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMLERİ YÖNÜNDE EMNİYETİ SAĞLADIK"

Sel felaketinin hemen ardından, havayolu ve denizyolu ile vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerlerden alıp güvenli bölgelere naklettiklerini kaydeden Karaismailoğlu" Sel felaketi sonrasında, Sinop Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için bölgeye arabalı vapur getirdik. Ortalama 50 araç kapasitesine sahip arabalı vapur ile vatandaşlarımızı araçları ile birlikte Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na güvenle ulaştırdık. Diğer taraftan Türkeli ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar geçen sürede dileyen vatandaşlarımızı helikopterlerimizle ailelerinin sevdiklerinin yanlarına kavuşturduk. Ayrıca, selin denize taşıdığı tomrukları, römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topladık. Bu şekilde deniz araçlarının seyir, balıkçılarımızın ise faaliyetlerini gerçekleştirmeleri yönünde emniyeti sağladık" ifadelerine yer verdi.

"KALICI YAPILARIMIZIN AÇILIŞINI EN KISA SÜREDE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

"Devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Bakan Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde son verdi:

"Buradan bir kez daha sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybı haricindeki tüm gidenleri yerine getiriyoruz. Buradan söz veriyorum; Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve bunların açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız buradaki çalışmalarını koordinasyon içerisinde hızla devam ettirecektir. Bizde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm birim ve ekiplerimizle sizlerin yanında olmaya, birlikteliğimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz."

Öğle saatlerinde Ayancık'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Pazarcık Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra Ayancık sanayi sitesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, sonrasında Ayancık Pazar Alanı'na geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.