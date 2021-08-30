Bakan Varank: Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor

Dumlupınar ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu destansı zaferin, bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

İstiklal ve istikbal mücadelesinin sona ermediğine dikkat çeken Bakan Varank, "Aziz milletimiz bundan 99 yıl önce, iman ile beslenen vatan sevgisinin engel tanımadığını yedi düvele gösterdi. Hiçbir şart ve koşul altında teslim alınamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Ben bu vesileyle Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. O dönem engel ve imkansızlıkları ortadan kaldırmak için kendisi yokluk içindeyken dahi ülkesine destek olan her bir vatandaşımızı buradan saygıyla yad ediyorum" dedi.