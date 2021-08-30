Güneydoğu’da Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Diyarbakır Valiliği karşısında yer alan Anıt Park'ta düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu. Kutlamalar sırasında ardından İstiklal Marşı okunurken, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Valilik önünde devam eden törende Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım araçla halkı selamladı.

Diyarbakır'daki törenler sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

BİTLİS:

Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yılı nedeniyle bir program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, askeri erkân ve öğrenciler katıldı. Program, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hüsamettin Boynukara tarafından okundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu program Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

BATMAN:

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, askeri erkân, kamu kurum yöneticileri, Gaziler, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Tören, Turgut Özal Bulvarı'nda, Vali Hulusi Şahin'in Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ile birlikte tören aracıyla askeri birlikleri ve vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Program, Hava Üsteğmen İlhan Daşdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve asker geçit töreni ile sona erdi.

ŞIRNAK:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Şırnak Valiliği'nce düzenlen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Koronavirüs tedbirleri altında valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Öğrenciler, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik bahçesinde yapılan törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü kent merkezinde yaptıkları konvoyla kutladı. Konvoy sonrasında 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitlik anıtı ziyaret edildi. Burada okunan Kuranı Kerim ve yapılan dualardan sonra Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakıldı.

MUŞ:

Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Merkez Komutanı Topçu Binbaşı Zekeriya Tosunoğlu,30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi. Ardından program, Vali İlker Gündüz'ün tebrikleri kabul etmesi ve Garnizon Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılması ile sona erdi. Törene; törene Garnizon komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve kamu kurumu müdürleri katıldı. Siirt, Mardin, Hakkâri, Van, Bingöl ve Elazığ'da da 39 Ağustos Zafer Bayramı yapılan etkinliklerle kutlandı.