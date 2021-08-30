"BYLOCK İSMAİL'E 'GÖRGÜSÜZ İSMAİL' LAKABINI KENDİN EKLEMİŞ OLSUN"

Saymaz'ın bu açıklamasına anında cevap veren Hilal Kaplan yaptığı açıklamada, "Sana kitap imzalayıp gönderdiğimi düşünecek kadar zavallı durumdasın. Beyefendi olmadığını kanıtlamak için bu kadar uğraşmasaydın. Genç bir emekçiyi de zor durumda bıraktın. Bylock İsmail'e "Görgüsüz İsmail" lakabını kendin eklemiş oldun. Hayırlı olsun." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ANTİ-DEMOKRATİK YOLLARDAN DEVİRMELERİNİ BEKLİYORLAR"

Paylaşımında bir videoya da yer veren Kaplan, adeta İsmail Saymaz'ın kirli çamaşırlarını ortaya döktü. Kaplan, "İsmail'in özellikle Ergenekon sürecinde önce FETÖ lehine, sonra FETÖ aleyhine, fakat 17-25 Aralık'tan sonra tekrar FETÖ lehine dönen bir pozisyonu var. Neden FETÖ lehine dönüyor pozisyonu? Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anti-demokratik yollardan devirmelerini bekliyorlar. Emin Çölaşan'ın Sözcü Gazetesi'nde bunu açıkça dile getirdiği gibi; 'Cemaat bizim yapamadığımızı yaptı' diye bir yazı yazmıştı." ifadelerine yer verdi.

Hilal Kaplan'dan İsmail Saymaz'a cevap: Bylock İsmail'e 'Görgüsüz İsmail' lakabını kendin eklemiş oldun | Video

KAPLAN, İSMAİL SAYMAZ'IN FETÖ LEHİNE YAPTIĞI PAYLAŞIMLARI HATIRLATTI

Daha sonra İsmail Saymaz'ın geçmiş dönemde yaptığı paylaşımları hatırlatan Hilal Kaplan, "Ekrem Dumanlı'yı savunmuş, Samanyolu grubunu savunmuş, Bank Asya'yı savunmuş, Fetullah Gülen'in beddua ettiği için yargılanmasına karşı çıkmış, Fetullah Gülen'e yöneltilen suçlamalara 'Densiz bir manken eskisi' diyerek aleyhine konuşmuş, Kanal Türk'ü savunmuş..." dedi.