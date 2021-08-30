Kılıçdaroğlu’na HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösterdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na Çorum
'da esnaf ziyareti yaptığı sırada "Çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" diyerek tepki gösteren Münevver Arıcı
(54) Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösterdiğini anlattı. Çorum'da esnaf ziyaretine çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Aras Han
çarşısında "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sorduğu Münevver Arıcı'nın tepkisiyle karşılaşmıştı. Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiği merak edilen Münevver Arıcı ve oğlu Birol Arıcı
, CHP'nin yayın organı Halk TV'nin ve yorumcularının hedefi haline geldi. İlkokul birinci sınıfa başlayacak olan torununa okul malzemeleri almak için tarihi Aras Han'a gittiklerini belirten Münevver Arıcı; "Ben kızım ve torunlarımla alış verişe gelmiştim. Polisler han ve çevresinde tedbir almışlardı. Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediler. Biz çarşıdan ayrılmak istedik. Biz yürüyüp gitmek istedik ama Kılıçdaroğlu'nun korumaları bizi durdurdu. Bu sırada Kılıçdaroğlu bize doğru geldi ve 'Nasılsınız' dedi. Kızım 'İyiyiz teşekkür ederiz' dedi. Daha sonra torunuma doğru gelince ben "Çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" dedim ondan sonra polisler bizi uzaklaştırdı" dedi.
TEHDİT MESAJLARI ALIYORUZ
Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile örtülü ittifak yaptığı için tepki gösterdiğini belirten Münevver Arıcı şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Ben iyi televizyon izlerim. Haberlerde gördüm. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve tepki gösterdim. Ne ben, ne de oğlum AK Parti üyesi değil." Münever Arıcı'nın oğlu Birol Arıcı (31) ise Halk TV ve bir yorumcunun annesi ile kendisini sürekli hedef gösterdiğini belirterek "Yüzlerce tehdit mesajları alıyoruz. O yüzden Halk TV ve yorumcusu hakkında annemle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.