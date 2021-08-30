Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden yüz yüze eğitim kararı

Üniversite senatomuz ve akademik birimlerimizin yetkili kurulları, aldıkları her kararda başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelin, dolaylı olarak üniversitemizin faaliyetleri ile bağı olan paydaşların, toplumun ve insanlığın sağlığını önceliklendirmektedir. Bu bağlamda sevgili öğrencilerimize aşı olmalarını da tavsiye eder hayırlı bir eğitim öğretim yılı dileriz." ifadelerine yer verildi.