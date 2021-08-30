Seçim barajı netleşti: Yüzde 7

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Bosna Hersek
ve Kadabağ
'a yaptığı resmi ziyaretlerin ardından yurda dönüş sırasında uçakta, beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı: Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
YENİ ANAYASA:
Muhalefet partilerinden herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü biz zaten herhangi bir adımı atmadan muhalefet partileri kapısını kapattı. CHP
'si de İP'i de hepsi kapılarını kapattı. O zaman biz hangisine bu yaptığımız çalışmayı, taslağımızı takdim edeceğiz? Biz şimdi taslağımıza son halini verdikten sonra ben Cumhur İttifakı
'nda Devlet Bey
'e takdim edeceğim. Devlet Bey de ekibiyle gözden geçirecek, ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz.
SEÇİM BARAJI:
Barajla ilgili olarak belirgin hale gelen aslında yüzde 7. MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil.
YALAN TERÖRÜ:
Arkadaşlarımız Türkiye
'deki verinin Türkiye'de kalacağı, vatandaşlarımızın kişilik haklarını, verilerini koruyacak, gerek geleneksel, gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni bir yasa çalışması yürütüyor. Açılır açılmaz bu konu Meclis
'imizin gündemine getirilecek. Bu konu ülkemiz için, demokrasimiz için önemli. Hem bireysel hak ve özgürlükleri koruyacak, hem de milletimize, devletimize yönelecek sistematik dezenformasyon ve yalan terörüne karşı milli güvenliğimizi koruyacak bir yasal zeminin ortaya konmasına katkı vereceğiz. Twitter
gibi sosyal medya platformlarının burada kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar. İhlal durumunda cezası verildiği zaman da tahsil edilecek. Twitter'ın, Facebook
'un, hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin.
28 ŞUBAT DAVASINDA AF SÖYLENTİLERİ:
Yargı kararını verdi. Bu karar sonrasında bizim kapımızı çalan olmadı.
IMF'NİN ÖZEL ÇEKİM HAKKINI MUHALEFETİN STAND-BY ANLAŞMASI GİBİ LANSE ETMESİ:
Muhalefetin bütün işi bu... Bu, üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynak. Rezerv miktarımız 115 milyar doların üzerine çıkacak olması bunlara dert oldu. Bu dert bunları geriyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM:
"Ben inanıyorum ki bu yeni süreçte artık yavrularımız hem kitaplarına hem bilgisayarlarına kavuşacaklar. Çocuklarımız mümkün olduğunca ellerindeki o cep telefonlarından uzak kalsınlar. Çünkü bu onlarda bağımlılık oluşturabiliyor. Zaten uzmanlar da bunun sıkıntısına dikkat çekiyorlar, bundan uzak kalmalarını tavsiye ediyorlar.
AFGANİSTAN'A DESTEK VERMEYE HAZIRIZ
Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız. "Taliban'la aynı masaya oturulmasın!" diyorlar. Aynı masaya oturmadan çözüm üretemezsiniz.
(Trump'ın "DEAŞ'ı devirdim" açıklaması) Amerika, DEAŞ'ı bitirmemiştir. DEAŞ'a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır, o da Türkiye. Irak'ta bile halledemediler. Temennim odur ki Biden yönetimi Amerika'nın bıraktığı yerden devam etsin ve DEAŞ Horasan'ı halletsin.
Rusya'yla gerek S-400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük.
Ermenistan'da kurulan yeni hükümetin bölge için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sürdürülebilir barış ve birlikte yaşama için yapıcı adımlar atılmalıdır. Bu yönde ilerlemeye hazır olduğunu beyan eden bir Ermenistan ile kademeli normalleşme için çalışabiliriz.