Son dakika haberi! Başkan Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi

"HEDEFLERİMİZE ULAŞMADAN DURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Artık İHA'larımız semalarımızda uçuyor. SİHA ve TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı ve özgüvenli hale getirerek, şehitlerimizin kanlarınının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Elbette her büyük değişim, reform gibi bu sürecinde sancıları olmuştur. Atılan her adım, her tasarruf, geliştirilen her politika daha güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye içindir.

Başka bir vatanımız olmadığı bilinciyle hedeflerimize ulaşmadan durmayacağız. Her engeli aşıp geçeceğiz.