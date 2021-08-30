Son dakika! Teröre ATAK darbesi: Sayı 12’ye yükseldi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadelerine yer verildi.