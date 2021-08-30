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Giriş Tarihi: 30.8.2021 18:38 Son Güncelleme: 30.8.2021 18:53

Son dakika! Teröre ATAK darbesi: Sayı 12'ye yükseldi

Son dakika! Teröre ATAK darbesi: Sayı 12’ye yükseldi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika! Teröre ATAK darbesi: Sayı 12'ye yükseldi
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