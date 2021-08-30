Teröristler, J-SİHA’ların nokta atışıyla vuruldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında büyük darbe alan PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Bölgede Jandarma İstihbarat görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kuzey Irak'tan bir grup PKK'lı teröristi Şırnak kırsalına sızdığı ve saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato bölgesinde, jandarma tarafından keşif ve gözetleme vasıtalarıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Jandarma komando ve jandarma özel harekât birliklerinin de katıldığı operasyonda, teröristlerin yerleri tespit edildi. Jandarmaya ait J-SİHA'lar tarafından yapılan nokta operasyonunda, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede öldürülen teröristlerin cesedi kimlik tespiti amacıyla hastaneye sevk edilirken, jandarma özel harekât timlerince bölgede yapılan arazi-tarama faaliyetinde öldürülen teröristlerle birlikte silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.