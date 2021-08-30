THY, günlük 1322 sefer sayısıyla Avrupa’da ikinci oldu

THY AVRUPA'DA ÜST SIRALARDA

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu Ryanair, günlük 2 bin 318 seferle Avrupa'nın en çok uçan şirketi oldu. Türk Hava Yolları (THY), günlük 1322 uçuşla ikinci sırada yer alırken, 1186 seferle Easyjet üçüncü oldu. Pegasus Havayolları da günlük 510 uçuşla listede 9. sırada yer aldı.