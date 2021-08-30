Muğla
'da 29 Temmuz'da yaşanan yakın tarihin en büyük orman yangınının ardından yürekleri ısıtan komşuluk hikayeleri de yaşanıyor. Uzun yıllardır Turunç Mahallesi
'nde yaşayan İngiliz uyruklu Susan
-William Pritchard çifti, yine İngiliz uyruklu olan 2 aile ile birlikte aldıkları 8 keçiyi, yangından zarar gören ve komşuları olan iki Türk aileye verdi.
'TÜRKİYE ARTIK KALBİMİZDE'
Yangının yıkımını gördükten sonra harekete geçtiklerini belirten Susan Pritchard
, "Türkiye bize her zaman çok iyi davrandı. Bizim de Türk ailelere yardım etmemiz gerekiyordu. Onlar sadece evlerini değil, geçim kaynaklarını da kaybetti. Belki İngiliz'iz ama burada yaşayıp burada öleceğiz. Türk dostlarımızın acılarını paylaşacağız. Türk komşularıyla bir aile olduk. Eşim, 4'üncü evre kanser hastasıydı ve geçen yıl Muğla Üniversitesi
'nde harika bir tedavi gördü. Türkiye artık kalbimizde" dedi.
GÖNÜLLÜ TEMİZLİK GRUBU
Faralya
olarak da bilinen Fethiye
'nin Uzunpınar Mahallesinde 8 yıldır yaşayan kadın doğum uzmanı Virginia Howes
ise, yangından sonra kendisi gibi yerleşik yaşayan yabancılardan gönüllü çevre grubu oluşturdu. Temiz bir çevre için sosyal medyada Keep Fethiye Clean'i adıyla grup oluşturup köy halkı ve muhtarla koordineli bir şekilde, doğa harikası bölgelerde doğa temizliği yaptı. Howes, "Orman yangınlarından sonra kendi çapımızda bir şey yapmak için harekete geçtik. Eşimle birlikte, uzun zamandır çok güzel bir dağ köyünde uzun zamandır yaşıyorum. Türk komşularımla çok iyi geçiniyoruz. Hepimiz dünyanın sahibiyiz ve hepimiz onun korunmasından sorumluyuz" diye konuştu.