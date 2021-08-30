Yunanistan hayal peşinde koşuyor

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Musa Avsever
, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Adnan Özbal
ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
ile dün Edirne
'ye gitti. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti. Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar şunları söyledi:
TEHDİT DİLİ KULLANIYORLAR:
Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar.
HAKKIMIZI ÇİĞNETMEYİZ:
Bazı adaların silahlandırılmaması, askersizleştirilmesi lazım. Anlaşmalarda 23 ada açıkça söylenmesine rağmen bunların 16'sını silahlandırıyor ve bunu hukuka uygun olarak görüyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde ne bugün ne tarihte herhangi bir adanın karasuları 6, hava sahası 10 mil olması vaki değil. Böyle bir şey yok. Ama Yunan komşularımız bunu iddia ediyorlar. Yunanistan'ın yayılmacı tutum ve yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasp ettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz.