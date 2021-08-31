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Giriş Tarihi: 31.8.2021

6 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
6 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki gün, yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup şüphelinin bilgisini aldı. Sahil Güvenlik ekipleri 6 şüpheliyi Karaada açıklarında yakaladı. Şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılamaları devam eden ve görevlerinden ihraç edilen yüzbaşı O.Ş., teğmen E.U., teğmen H.A., astsubay N.I., astsubay G.A. ve astsubay G.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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6 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı
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