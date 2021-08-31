AK Parti İl Başkanı: Millet ittifakının yaptığı Kürtleri aşağılamaktır

Diyarbakır'da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Başkan Aydın, HDP ile Millet İttifakı arasındaki ittifakın örtülü ama kendisinden utanılan bir birliktelik olduğuna dikkat çekti.

CHP ve sahip olduğu zihniyetin, Menderes dönemi ve kısa Erbakan dönemi dışında iktidarda olmasa bile AK Parti öncesi Türkiye'de 70 yıl boyunca hâkim zihniyet olduğuna vurgu yapan Aydın, şunları söyledi:

"Bu zihniyet iki şeye düşmandı. Bu coğrafyanın birincisi Dinine, İkincisi Diline düşmandı. Fırat'ın batısındaki İnsanlarımız sadece CHP zihniyetinin dine olan düşmanlığının acısını yaşadılar on yıllarca. Fakat Fırat'ın Doğusunda olan bizler ise, CHP zihniyetinin hem dine düşmanlığını hem dile düşmanlığını on yıllarca çekmek zorunda kaldık. Bütün bu zulme, zorbalığa, ötekileştirmeye hatta hiçleştirmeye 'Dur' diyen kişi ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şairin dediği gibi 'Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır.' CHP ve hâkim zihniyeti asla değişmemiştir, asla değişmeyecektir. O zihniyetin bu toprakların hem dinine, hem diline düşmanlığı kıyamete kadar sürecektir. Bakınız Kürt kardeşlerimizin oyları ile İstanbul'da, Ankara'da Adana'da, Antalya'da belediyeleri kazandılar. Buna rağmen HDP ile açıktan bir ittifak yapmaya yürekleri yetmiyor. Kürdün nasıl ki eski dönemlerde ölüsü makbul idiyse şimdi de yine aynı CHP için Kürdün sadece oyu makbul kabul ediliyor. Bu Kürtler için büyük bir aşağılama olmasına rağmen, HDP zihniyeti de buna sessiz kalıyor."

"CHP VE İYİ PARTİ KÜRTLERİ AŞAĞILIYOR, HDP SESSİZ KALIYOR"

Kürtlerin onuruna, haysiyetine dokunan bu tutum ve davranışı HDP'nin sadece izlediğini ifade eden Aydın, "Bırakın sokaktaki HDP'li Kürtleri, bölgedeki hangi partiden olursa olsun tüm Kürtleri ve dahi bizleri bile rahatsız edecek boyutlara ulaşmış durumda. HDP'yi yönetenlerin gözü haksızca yaptıkları Erdoğan düşmanlığı ile öyle bir kararmış ki; CHP ve İyi Parti'nin Kürtleri, 'sadece oyları lazım başka hiçbir şeyleri' mantığıyla siyaseten aşağılamalarına ses çıkartamıyorlar. Özellikle İyi Partililerin, sanki Kürtler vebalıymış gibi haşa ittifak yapılmaya utanılacak bir kesimmiş gibi davranışlarına ses çıkartamıyorlar. Kürtler birliktelikten, yol arkadaşlığından asla ama asla utanılacak bir halk değildir. Bu coğrafyanın en kadim topluluğu ve diniyle, diliyle, irfanıyla, cömertliğiyle, mertliğiyle her zaman övündüğümüz ve mensubu olmakla gurur duyduğumuz kesimidir. Biz biliyoruz ki Kürtler, kendilerini yok sayan, kendileriyle anılmaktan utanan ama yine de sadece ve sadece oylarına talip olan zihniyetlere eyvallah etmeyecek kadar da gururludurlar" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ İLE MÜCADELEYE AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETMELİYİZ"

Diyarbakır'ın pandemi ile mücadelesine de dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Aydın, "Şehrimiz kırmızı kategoride iken; şehir olarak bir bütün olarak göstermiş olduğumuz gayretin sonucunda Turuncu kategoriye çıktık çok şükür. Bu konuda destek veren Valiliğimiz, Siyasi Partilerimiz, STK'larımız, Kanaat önderlerimiz, Baromuz, Meslek kuruluşlarımız ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Öte yandan pandemi sürecinden bu yana büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek cefakârca mücadele eden ve bu hayati mücadeleyi sürdüren cefakâr sağlık çalışanlarımıza ve idarecilerine de Teşkilatım ve Diyarbakır adına teşekkür etmek istiyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Emekleri ve fedakârlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Şu anda şehrimizde aşılanma oranımız yüzde 59,5'e ulaşmış durumda. Ama son zamanlarda aşılanma konusunda yine bir duraksamanın olduğu, insanlarımızın da maske mesafe ve temizlik konusunda bir gevşekliğe uğradığını gözlemliyoruz. Buradan tüm Diyarbakır'a seslenmek istiyorum. Hastanelerde yatan yoğun bakım hastalarının yüzde 90'nın aşılanmamış kardeşlerimiz olduğunu ve neredeyse her gün 20'nin üzerinde hemşehrimizi virüs nedeniyle kaybettiğimizi unutmadan; hem aşı olma konusundaki gayretimizi arttıralım, hem de özellikle düğün ve cenazelerde azami gayretli olarak maske ve mesafe konusunda hassasiyetimizi koruyalım" dedi.

DİYARBAKIR'A OTOYOL PROJESİ

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'dan geçen otoyolun Diyarbakır'dan devam edip Mardin'e kadar ulaştırılması ile ilgili de AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekilleri ile birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Aydın, otoyol projesinin de nihai sonuca ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.