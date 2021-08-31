Ata’ya sevgi seli

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti. Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde mozoleye çiçek bıraktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi
'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.