Ay yıldız, dosta güven düşmana korku verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor dedik. Bu müşterek merkezden özellikle de savunma noktasında, bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Siber güvenliğin konuşulduğu bir dönemde bize bu yakışır dedik.Amacımız 19 Mayıs 2023'te projeyi açmak. Savunma noktasında, merkezi bir savunma sistemi bulunduracağız. 12.6 milyon metrekarelik arazi üzerindeki proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecek. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı yapacağız. Kahraman ordumuza güç katacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız gibi abide yapılar millet ve devletin güçlü sembolleridir.Milletimiz kadim çağlardan beri Anadolu 'da mevcudiyet göstermiştir. Ancak bu coğrafyanın kalıcı yurdumuz haline gelmesinin dönüm noktası Malazgirt Zaferi olmuştur. Anadolu merkezli en büyük devletimiz Osmanlı'nın Söğüt'te diktiği ulu çınar yaklaşık 600 yıl yaşamış ve 24 milyon kilometrekareye varan bir etki alanına ulaşmıştır.İstanbul'un ve Anadolu'nun vatanımız olduğunu kabul edemeyenler hâlâ bunu dışa vurmakta. Kınalı yavrular Çanakkale Zaferi'mizin mânileridir. O kınalılar bize bu vatanı bıraktı. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi bize vatanımızı yeniden kazandırdı. Anadolu'daki 3. devletimiz olan cumhuriyetimiz döneminde de önemli dönüm noktaları yaşadık.Üstesinden geldiğimiz her badire, ülkemize kazandırdığımız her eser büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun yapı taşları olmuştur. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez.Daha kötüsü maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en alçak tezahürü olan FETÖ'nün başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli-açık desteklerdir. Ben FETÖ'ye de sesleniyorum: Çarşamba günü (yarın) muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdivenaltı çalışan yargı mensupları olmayacak. 15 Temmuz, öncesindeki ve sonrasındaki tüm terör saldırılarıyla son istiklal harbimizin sembolüdür.Başkan Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in geniş vizyonuyla başlatılan çok sayıda projenin önü kifayetsiz zihniyetlerle kesilmiştir. Şimdi İHA'mız var SİHA'mız var, TİHA'mız da var. Savunma sanayiinde artık ihracata başladık. Artık "Ne alırsın?" diyeceğiz. Her şeyi kendimiz üretir hale geldik.Ay Yıldız projesiyle Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı , Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlıkları tek karargâhta toplanacak. Üstün teknoloji ile donatılacak merkez ay yıldızı simgeleyen 5 köşeden oluşacak. Yaklaşık 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan projede 890 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek.