‘Aynı adanmışlık ve kararlılıkla nice zaferlere’

30 Ağustos dolayısı ile siyasiler mesaj yayımladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı adanmışlık ve kararlılıkla daha nice zaferlere" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olmuş, bu yönüyle onların da gurur duyduğu bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de mesaj yayımladı.