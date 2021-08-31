Başkan Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."
Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 31, 2021
Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/kNc4jdY68U