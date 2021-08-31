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Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:27

Başkan Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

DHA
Başkan Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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