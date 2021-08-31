Başkan Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."

