Bayrama gölge düşüren saygısızlık

İstanbul Kadıköy
'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı
törenine, CHP
İlçe Başkanı Ali Narin'in skandal hareketi gölge düşürdü. Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bayram mesajı okunurken, Narin Atatürk
anıtının bulunduğu tören alanına sırtını döndü. Narin'in bu saygısızlığı büyük tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, Narin'in hareketini hem Atatürk'e, hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk milletinin zafer haftası ve bayramına yönelik saygısızlık olarak yorumladı.
AK Parti
Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya da Narin'in davranışını kınadı: "CHP İlçe Başkanı Narin, huzurunda durduğumuz Atatürk anıtına sırtını dönerek en hafif tabiri ile nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız bir eylem gerçekleştirmiştir. Kadıköy halkına soruyoruz: Birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşamamız gereken bu bayram gününde Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajının içindeki hangi cümle kendisini rahatsız etmiştir? Öyle ki daha mesaj okunmaya başlarken bir önyargı ile bu saygısızlığı yapmıştır. Bu çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve başkomutan Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum."
'HALK BUNUN CEVABINI VERİR'
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu: Ülkemizin kurucusu Atatürk'e ve başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bu hadsizlik ve izansızlık, apaçık hastalıklı bir zihniyetin ürünüdür. Provokasyonlardan beslenen bu saygısız, tıyneysiz güruhu ve Narin'i şiddetle kınıyorum.
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gülcan Keskin: Türkiye'nin siyasi literatürüne yalan üretme kabiliyeti ve siyasi nezaketsizliği ile damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun kötü örnek teşkil ederek yanlış yönlendirdiği Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve daha niceleri adına şiddetle kınıyorum. Kılavuz ve karga misali...
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın: CHP'nin millete sırtını dönen zihniyetinin tezahürü... Milletimiz tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin'in sırtını dönmesini, bu anlayışı şiddetle kınıyorum!