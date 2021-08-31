‘Bize bu zaferi bahşedenleri hiçbir zaman unutmayacağız’

İstanbul Valiliği'nce İstanbul Arkeoloji Müzesi
bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
, eşi Hatice Nur Yerlikaya, alanın girişinde konukları kabul etti. Konuşmasında Milli Mücadele'nin zor günlerine ve 30 Ağustos'un önemine vurgu yapan Vali Yerlikaya, "Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde, çok büyük acılar çekilmiş, nice gözyaşları dökülmüştü. 26 Ağustos sabahı tarihin yeniden yazıldığı o günde 207 bin yürek aynı anda atıyordu. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diye çık-ı lan yolda artık sona gelinmişti. Bugün bizim bayram günümüz. Bize bu zaferi bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi.