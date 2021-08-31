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Giriş Tarihi: 31.8.2021

‘Bize bu zaferi bahşedenleri hiçbir zaman unutmayacağız’

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
‘Bize bu zaferi bahşedenleri hiçbir zaman unutmayacağız’
İstanbul Valiliği'nce İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, alanın girişinde konukları kabul etti. Konuşmasında Milli Mücadele'nin zor günlerine ve 30 Ağustos'un önemine vurgu yapan Vali Yerlikaya, "Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde, çok büyük acılar çekilmiş, nice gözyaşları dökülmüştü. 26 Ağustos sabahı tarihin yeniden yazıldığı o günde 207 bin yürek aynı anda atıyordu. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diye çık-ı lan yolda artık sona gelinmişti. Bugün bizim bayram günümüz. Bize bu zaferi bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi.
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‘Bize bu zaferi bahşedenleri hiçbir zaman unutmayacağız’
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