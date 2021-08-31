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Giriş Tarihi: 31.8.2021

CHP, aşkını çaldı

İLHAN DEMİRCİOĞLU
CHP, aşkını çaldı
CHP'nin 9 yıl önce Samsunspor'un ağır yenilgisine ağlayan çocuğun görüntüsünün yer aldığı videoyu izinsiz şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarladığı ortaya çıktı. Bugün babasıyla esnaflık yapan Emiralp Canikli'nin 12 yaşındayken kaydedilen görüntüsü "Aşk 6 harflidir, FUTBOL" başlığıyla yayınlanmıştı. CHP Samsun Gençlik Kolları ise bu videoyu "AŞK 17 harflidir, Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı. Bu duruma tepki gösteren Canikli, "Biz esnafız, partimiz olmaz. Bizi siyasete bulaştırmasınlar" dedi.
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CHP, aşkını çaldı
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