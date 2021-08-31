CHP, aşkını çaldı

CHP
'nin
9 yıl önce Samsunspor
'un ağır yenilgisine ağlayan çocuğun görüntüsünün yer aldığı videoyu izinsiz şekilde Kemal Kılıçdaroğlu
'na uyarladığı ortaya çıktı. Bugün babasıyla esnaflık yapan Emiralp Canikli'nin 12 yaşındayken kaydedilen görüntüsü "Aşk 6 harflidir, FUTBOL" başlığıyla yayınlanmıştı. CHP Samsun Gençlik Kolları ise bu videoyu "AŞK 17 harflidir, Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı. Bu duruma tepki gösteren Canikli, "Biz esnafız, partimiz olmaz. Bizi siyasete bulaştırmasınlar" dedi.