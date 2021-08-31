Giriş Tarihi: 31.8.2021

Cumhurbaşkanı bizi kardeşi olarak görüyor Hüseyin KAÇAR

Evlat nöbetine katılan annesinin çağrısına kulak vererek teslim olan Mustafa Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Biçer: Evladım diye hitap etmesi beni duygulandırdı