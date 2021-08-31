Terör örgütü PKK tarafından sosyal medya üzerinden kandırılarak dağa kaçırılan 16 yaşındaki Mustafa Biçer, HDP
il binası önünde oturma eylemi başlatan kanser hastası annesi Ayşegül Biçer ve babası Rauf Biçer'in çağrıları üzerine geçtiğimiz ay sonu terör örgütünden kaçıp teslim oldu. Anne Biçer'e oğlunun teslim olduğu haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Mustafa Biçer bir süre önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Biçer dün ise eylemin yapıldığı çadıra gelerek anneleri ziyaret etti.
'GELİN TESLİM OLUN'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme sırasında kendisine 'evladım' diye hitap etmesinin kendisini duygulandırdığını belirten Biçer, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız bana ve gençlere evlatlarımız diye hitap ederek, 'İnşallah diğer kardeşlerimiz de teslim olur' dedi. Hiçbir şekilde kötü muamele yapılmıyor. Cumhurbaşkanı bizi kardeşi olarak görüyor. Bizi evladı olarak görüyor, gelin teslim olun." İnternet üzerinden kandırılarak dağa kaçırıldığına ve kamplarda kötü muamelelerle karşılaştığına dikkat çeken Mustafa Biçer, "Ben bugün buradaysam, annelerin bu çadırda gözyaşlarına ve çığlıklarına borçluyum. Bütün ailelere sesleniyorum, çocuklarınızın teslim olması için siz de mücadele verin. Dağdakiler siz de gelin buraya devletinize teslim olun. Oradaki zulme artık dur deyin. 3 Eylül'de tüm aileleri buraya davet ediyorum" diye konuştu.
AİLELERDEN ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI
Diyarbakır
HDP il binası önünde toplanan aileler, 30 Ağustos Zafer Bayramı
'nı kutladı. Ellerinde Türk bayrağı bulunan aileler, kutlamalar çerçevesinde kırmızı-beyaz balonları uçurdu.