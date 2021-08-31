‘Emanetin emin ellerde’

30 Ağustos
Zafer Bayramı'nın 99.yılı bütün yurtta kutlandı Ankara
'da ilk tören Anıtkabir
'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'daki yürüyüşle başlayan törende Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zafer'in 99'uncu yıldönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan TSK'nın caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."
Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, MHP lideri Devlet Bahçeli
, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, İYİ Parti lideri Meral Akşener
, bakanlar, yargı organlarının başkanları ile komutanlar katıldı.