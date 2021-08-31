FETÖ’nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HTS analiz çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu düzenlenen raporlara göre örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında ise örgüt mensubu olduklarına dair ifade bulunan; 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, 1'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 2'si şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Başsavcılık tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.