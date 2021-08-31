Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan kritik Bilim Kurulu Toplantısı tarihi araştırılıyor. Özellikle koronavirüs aşılamasında son durum, vaka sayıları, okulların durumu ve alınacak önlem ve tedbirler gibi pek çok önemli konunun toplantıda istişare edilmesi öngörülüyor. Son olarak 18 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında!
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı en son 18 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Bu haftaki toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer toplantıların günleri göz önüne alındığında, Bilim Kurulu'nun çarşamba ya da perşembe günü toplanması ön görülüyor.
Öte yandan mRNA ve İnaktif aşı dozu uygulamalarının da toplantıda öne çıkan diğer başlıklardan olması tahmin ediliyor.
SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER?
18 Ağustos'ta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca şunları açıklamıştı;
Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.
Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım.
Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. Doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.