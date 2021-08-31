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Giriş Tarihi: 31.8.2021 16:09

Koronavirüs servisinde hırsızlık şoku

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Koronavirüs servisinde hırsızlık şoku

Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan hastalara ait toplam 2 adet telefonunu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs servisine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hasta ve hasta yakınlarına ait 2 adet cep telefonunu çaldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden vatandaşlar, hastane yönetimi ve polise haber verdi.

Hastaneye giden polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi güvenlik kamaralarından tespit etti. Hırsızın önce içeri girmek istediği, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine hastanenin kartlı olan kapısından hastane personelini takip ederek içeri giriş yaptığı öğrenildi.

İçeri giren hırsız, 2 adet telefonu çalarak hastaneden ayrıldı. Hastane yönetimi olayla ilgili idari işlem başlatırken polis de hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Koronavirüs servisinde hırsızlık şoku
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